Stiri pe aceeasi tema

- Ce se ascunde, de fapt, in spatele imaginilor cu mașina de pompe funebre pe care scrie „Nu te vaccina!” ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Imagini popularizand un mesaj anti-vaccin, dar fidel logicii de business,…

- O noua inselatorie pe Facebook face ravagii! Metoda prin care un tanar a obtinut zeci de mii de euro si a fost lasat in libertate ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Un nou tip de inselatorie a fost pus la cale…

- COD ROSU de interventie. Patru morti in urma unui accident cumplit ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Patru persoane au murit in urma unui accident produs joi seara in localitatea Constantin Daicoviciu din județul…

- Ultima ora . Se inchid școlile in Maramureș! 66 de clase din județ vor avea cursuri exclusiv online. 104 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2 ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Comitetul Județean pentru…

- Accident mortal in Maramureș. Un barbat a decedat in urma impactului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Un barbat a decedat in fața imobilului de domiciliu dupa ce a refuzat transportul la spital in urma unui…

- De ultima ora . Se inchid școlile in Maramureș! 102 clase din județ vor avea cursuri exclusiv online. 90 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2 ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Comitetul Județean pentru…

- Prapad pe șosea in Vișeu de Sus. Patru persoane ranite in urma unui eveniment rutier ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ieri dupa-amiaza, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre producerea unui eveniment…

- De ultima ora! Doua localitați din Maramureș in carantina. Vezi ce este interzis din aceasta seara. Descarca aici declarația pe propria raspundere ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Se instituie masura de…