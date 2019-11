Avion prăbuşit în SUA. Primele imagini de la lcoul tragediei VIDEO Doi piloti de la Baza Forțelor Aeriene Vance, Oklahoma, au murit joi, cand doua avioane de antrenament T-38 Talon s-au prabușit in timpul misiunii de antrenament, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a bazei. In total, patru piloti se aflau la bordul aeronavei la momentul incidentului. Nu este singurul incident aviatic din zona. Patru persoane au murit, joi, printre care doi antrenori ai echipei feminine de baschet a Universitații din Oklahoma, dupa ce un avion s-a prabușit in statul Arkansas, potrivit CNN. Pilotul avionului și un alt pasager au fost gasiți de asemenea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

