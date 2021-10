Avion prăbușit în Rusia, 19 morți (video) Un avion L-410 s-a prabusit duminica in apropierea unei localitati din regiunea Tatarstan, 19 persoane pierzandu-si viata, iar alte trei fiind ranite, informeaza agentia de stiri Interfax care citeaza o sursa, relateaza Reuters. Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a confirmat ca la bordul avionului se aflau 23 de persoane, conform agentiei de presa RIA. The post Avion prabușit in Rusia, 19 morți (video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

