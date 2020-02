Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al Fortelor Aeriene din Spania s-a prabusit in mare joi, in timpul unui exercitiu, iar pilotul a murit, informeaza agentia de presa Reuters."Regret sa va informam ca unul dintre colegii nostri, comandantul Eduardo Garvalena Crespo, a murit", au transmis Fortele Aeriene spaniole, potrivit…

- Kobe Bryant, legenda lui Los Angeles Lakers, a murit, duminica dimineata, dupa ce elicopterul in care se afla alaturi de fiica sa, Gianna, s-a prabusit in suburbia Calabasas. Citeste si: Primele informatii despre cauza accidentului in care au murit Kobe Bryant si fiica sa Fiica…

- Un avion cisterna canadian de tip C-130 Hercules utilizat pentru stingerea incendiilor de vegetație s-a prabușit joi intr-o regiune muntoasa din statul australian New South Wales, iar toți cei trei membri ai echipajului au decedat, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Cu 20 de minute inainte de tragedie, o femeie care se afla in avionul mortii, prabusit in Iran, a lasat un mesaj tulburator. Sheyda Shadkhoo, o iranianca stabilita in Canada, si-a sunat sotul de la bordul aeronavei.

- Un avion Boeing 737, la bordul caruia se aflau 176 de pasageri și 9 membri ai echipajului s-a prabușit la decolare la Teheran, in Iran, miercuri dimineața in jurul orei 6. Avionul se indrepta spre Kiev. Presa din Iran scrie ca accidentul aerian s-a produs din cauza unor „probleme tehnice”. Echipaje…

- Primele imagini cu avionul prabușit in Iran sunt cu adevarat dezolante. La bordul aeronavei ucraniene erau 180 de pasageri, iar primele rapoarte de la fața locului arata ca nimeni nu a supraviețuit.

- Un avion s-a parbusit la scurt timp dupa decolare. In urma prabușirii, avionul a lovit o mașina, a anunțat Departamentul de Pompieri din Lafayette, Louisiana, SUA. Mai multe persoane care se aflau la sol au fost ranite, au adaugat autoritatile. "A avut loc un mic incendiu care a implicat avionul…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost ranite dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit sâmbata la scurt timp dupa ce a decolat din localitatea Lafayette aflata în statul american Louisiana, relateaza NBC News, preluat de agenția Mediafax.Avionul a lovit o mașina…