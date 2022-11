Stiri pe aceeasi tema

- Un avion operat de compania privata tanzaniana Precision Air s-a prabusit in Lacul Victoria din Tanzania in momentul in care se pregatea de aterizare pe aeroportul din Bukoba, oras-port din nord-vestul tarii, situat pe malul vestic al lacului Victoria, a informat duminica Tanzania Broadcasting Corporation…

- Un avion al companiei compania private Precision Air s-a prabusit in Lacul Victoria din Tanzania in momentul in care se pregatea de aterizare pe aeroportul din Bukoba, oras-port din nord-vestul tarii, a anunțat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), conform Reuters. „A avut loc un accident in care…

- Un avion de pasageri s-a prabușit, duminica, in Lacul Victoria din Tanzania din cauza vremii nefavorabile, cu puțin timp inainte de a ateriza in orașul Bukoba din nord-vestul țarii, a anunțat poliția, adaugand ca operațiunile de salvare sunt in curs de desfașurare. „A avut loc un accident al unui avion…

- Un avion al companiei Precision Air s-a prabușit in Lacul Victoria din Tanzania in timp ce incerca sa aterizeze pe un aeroport din Bukoba, a anunțat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un avion privat de mici dimensiuni avand cinci cetateni germani la bord plus pilotul s-a prabusit sambata in largul Costa Ricai, informeaza AFP si dpa. Echipele de salvare din Costa Rica au descoperit deocamdata in apele Marii Caraibilor corpul unui adult si al unui copil.

- Un avion rusesc de tip Su-34 s-a prabușit luni peste un bloc din orașul Eisk, in regiunea rusa Krasnodar, situata in apropiere de teritoriile ocupate de Rusia in sud-estul Ucrainei. Prabușirea aparatului de zbor a fost urmata de un incendiu de proporții. Ministerul Apararii de la Moscova a confirmat…

- TRAGEDIE… Scene cumplite pe Bulevardul Republicii din municipiul Vaslui! O operațuiune dramatica de salvare s-a derulat timp de o ora, chiar in strada, sub privirile ingrozite ale trecatorilor. O femeie de 66 de ani, care se indrepta catre autoturismul parcat pe marginea strazii, a cazut din picioare.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Hurjuieni, județul Suceava. Doua persoane, printre care și fratele unui fost ministru PNL, au murit in urma impactului puternic. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, dar era prea tarziu pentru cei aflați la bordul…