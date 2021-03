Avion prăbușit în Kazahstan. Autoritățile au anunțat că există doi supraviețuitori Autoritațile din Kazahstan au anunțat, sambata, ca un avion Antonov 26 de transport militar s-a prabusit in timp ce ateriza in conditii de ceata in cel mai mare oras din Kazahstan, Almati, transmite Agerpres , care citeaza AFP. In urma impactului, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit. Celelalte doua persoane au fost internate de urgența in spital, dupa ce au fost ranite, a transmis, conform Reuters, ministerul kazah pentru situatii de urgenta. Comunicarea cu avionul Antonov-26 care venea din capitala Nur-Sultan a incetat in jurul orei locale 17:20 (11:20 GMT) „in timpul apropierii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

