Avion prăbuşit în Iran. Sunt morţi Doua persoane au murit in urma prabusirii unui avion militar in nord-vestul Iranului Potrivit DPA, un elicopter al Semilunii Rosii iraniene a fost trimis in zona, intrucat echipele de salvare desfasurate la sol nu au reusit sa localizeze epava avionului din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.



Deocamdata nu se cunosc alte detalii despre acest incident. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

