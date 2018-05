Avion prăbuşit în Honduras. Sunt cel puţin şase victime Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce avionul privat in care se aflau s-a prabusit in Honduras, pe Aeroportul International Toncontin din Tegucigalpa.



Un responsabil local, Carlos Cordero, a declarat presei locale ca cel putin sase persoane au fost ranite si transportate de urgenta la spitalul public Escuela. In imaginile luate de la locul prabusirii se vede avionul rupt, practic, in doua dupa prabusirea aparatului de zbor pe aeoportul international. Coada avionului care s-a rupt a ajuns pe o strada . Pompierii veniti la locul accidentului aviatic au aruncat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

