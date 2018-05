Tanara femeie de 23 de ani "se afla intr-o stare extrem de critica pentru care nu s-a mai putut face nimic", in ciuda eforturilor medicilor, a precizat Ministerul Sanatatii cubanez intr-un comunicat citit la televiziunea nationala. Celelalte doua supravietuitoare se afla in continuare internate in spital intr-o stare grava.

Cele trei femei s-au numarat printre cele 113 persoane de la bordul avionului Boeing 737-200 care s-a prabusit vineri intr-o zona cu culturi agricole la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul international Jose Marti din Havana.

Avionul, inchiriat de…