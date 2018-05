Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 20 mai ora 6:30 – Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor, citat de AFP. Aceasta cutie neagra, intrata in posesia comisiei de ancheta, se afla ‘in stare…

