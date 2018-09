Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat marti, 18 septembrie, ca un avion militar rusesc cu 14 persoane la bord a disparut de pe radare deasupra Mediteranei, la circa 35 de km de coasta siriana, in timp ce fortele israeliene si franceze desfasurau un atac asupra unor tinte din Siria. Este vorba…

- "Un Eurofighter spaniol din Lituania a tras accidental o racheta, fara a provoca pagube", a anuntat ministerul intr-un comunicat. Acesta a precizat ca incidentul a avut loc marti dupa-amiaza "intr-o zona situata in sud-vestul Estoniei unde acest tip de exercitiu este autorizat". "Racheta aer-aer…

- Doua avioane de vanatoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) staționate la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, au decolat și au interceptat joi un avion militar rusesc deasupra Marii Negre, aproape de spațiul aerian NATO, scrie Hotnews. ...

- Armata israeliana a doborat un avion de vanatoare sirian care a patruns neautorizat in spatiul aerian al Israelului, anunta surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Jerusalem Post.