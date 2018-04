Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata în apropierea capitalei Algeriei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul agenției de presa Reutres. Potrivit presei locale, 257 de persoane au murit…

- Un avion F 16 al US Air Force s a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP, potrivit Romania TV. Un F 16 de la baza aeriana Nellis Nevada s a prabusit in jurul orei 10,30 17,30 GMT in cursul…

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit in Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit. A...

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si doua de persoane au murit.