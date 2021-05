Interceptarea unui avion de linie de catre Belarus, dincolo de criza geopolitica, ridica o problema juridica rara in aviatia civila, potrivit specialistilor din domeniu: recurgerea la forta de catre un stat, posibil in mod inadecvat, comenteaza miercuri France Presse. 'Regulile aviatiei civile nu au fost redactate prevazandu-se ca un stat se va comporta ca un terorist', afirma Nathalie Younan, avocata specializata in dreptul aviatiei in cadrul biroului parizian de avocati FTPA. Regimul lui Aleksandr Lukasenko a fost acuzat ca a deturnat duminica un avion de linie al companiei Ryanair pentru…