Un avion a luat foc in timp ce ateriza la Miami, SUA. Cursa venea din Republica Dominicana și se crede ca prabușirea trenului de aterizare fața ar fi fost cauza. Panica uriașa in randul pasagerilor O aeronava a companiei Red Air a luat foc la aterizare insa a putut fi in cele din urma imobilizata.