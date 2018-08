Avion furat de pe aeroport, prăbuşit în Seattle Politia locala a respins rapid orice caracter "terorist" al incidentului si a asigurat ca acest mecanic al companiei Alaska Airlines avea tendinte sinucigase si a actionat singur. Circumstantele in care tanarul a reusit sa faca sa decoleze aparatul - un bimotor cu elice de tipul Bombardier Q400, cu o capacitate de maximum 90 de locuri - nu au fost detaliate de autoritatile aeroportului din Seattle-Tacoma, situat la cativa kilometri sud de marea metropola a statului Washington. O inregistrare video realizata de un amator, care circula pe retelele de socializare, arata aparatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Un mecanic de avion a furat o aeronava de pasageri a companiei Horizon Air si s-a prabusit cu ea dupa ce a facut mai multe cascadorii in aer. Barbatul a decolat, de pe aeroportul Sea-Tac International din Washington, cu un ...

- Un avion, fara pasageri la bord, s-a prabusit dupa o "decolare neautorizata" de pe aeroportul international Seattle-Tacoma (nord-vestul SUA), au anuntat autoritatile din domeniul aviatiei civile americane, citate de dpa si canalul de televiziune NBC. Potrivit AFP, avionul s-a prabusit la decolare,…

- Potrivit NBC, Garda de coasta americana anuntase anterior ca a primit o informatie despre deturnarea unui avion de pe aeroportul din Seattle vineri. Peste 15 minute dupa aceea, autoritatile au fost informate ca in apropiere de insula Ketron, statul Washington, se ridica o coloana de fum.…

