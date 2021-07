Avion forțat să amerizeze noaptea, în ocean, în apropiere de Hawaii O cursa cargo a fost nevoita sa amerizeze de urgența noaptea in apropiere de Honolulu, Hawaii, din motive deocamdata necunoscute. Conform gulf-times.com , la bordul navei Boeing 737-200 se aflau doar doua persoane, pilotul și copilotul. Din fericire, ambii au fost salvați din apele oceanului. O posibila explicație a accidentului ar putea fi vechimea aeronavei, ce facuse primul zbor in urma cu aproape jumatate de secol, in 1975. „Piloții au raportat probleme la motoare și au fost nevoiți sa amerizeze”, au transmis reprezentanții aeronautici americani. The post Avion forțat sa amerizeze noaptea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Un avion cargo de tip Boeing 737 exploatat de compania Transair, la bordul careia se aflau un pilot si un copilot, a aterizat de urgenta pe apa, in largul Honolulu, in Hawaii, din cauza unei probleme la motor, a anuntat vineri Agentia americana a aviatiei FAA, relateaza AFP.

- Un avion de marfa Boeing 737 a amerizat de urgența in largul coastelor Honolulu vineri, dupa ce piloții au raportat probleme cu motorul, a anunțat Federal Aviation Administration, citata de CNBC.

- Un avion de marfa Boeing 737, aparținand companiei Transair, la bodul careia se aflau un pilot si un copilot, a aterizat de urgenta pe apa, in largul Honolulu, in Hawaii, din cauza unei probleme la motor, a anuntat vineri, 2 iulie, Agentia americana a aviatiei FAA, relateaza BBC.Cei doi piloti au incercat…

- Un avion cargo al companiei Transair a amerizat de urgența in ocean apropiere de Honolulu, Hawaii, vineri dimineața, La bord se afla doar echipajul, format din doua persoane – comandant și copilot, potrivit Administrației Aviației Federale (FAA), potrivit CNN.

