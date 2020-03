Avion F-16 prăbuşit înainte de paradă ”Fortele aeriene pakistaneze (PAF) anunta cu regret faptul ca unul dintre (avioanle sale de tip) F-16 s-a prabusit in apropiere de Shakarparian, la Islamabad, in timpul repetitiilor pentru (o) parada”, au anuntat ele intr-un comunicat. Pilotul a murit in accident, a precizat un purtator de cuvant al armatei pakistaneze. Inregistrari video postate pe retele de socializare surprind avionul de vanatoare prabusindu-se rapid, iar apoi un nor gros de fum la locul accidentului. a Avioanele de tip F-16 constituie ”bijuteriile” puternicei armate pakistaneze. Pakistanul detine aproximativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

