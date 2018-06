Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a unui avion al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei, relateaza DPA. "Sunt de acord cu guvernul olandez, care ii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins ferm acuzatii formulate de Olanda, Australia si altii, potrivit carora Rusia este vinovata de doborarea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines in estul Ucrainei, in toiul razboiului cu separatisti prorusi, in urma cu aproape patru ani, si de moartea…

- Reacția Rusiei dupa ce a fost acuzata oficial de doborarea zborului MH17 a venit din partea ministrului de Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse susține ca Olanda nu a prezentat “niciun fapt” care sa permita acuzarea Rusiei si “face speculatii (…) in scopuri politice”, informeaza AFP citat…

- Uniunea Europeana (UE) si NATO au indemnat vineri Rusia sa-si ”recunoasca responsabilitatea” in catastrofa zborului MH17, doborat de o racheta deasupra Ucrainei in 2014, relateaza AFP conform News.ro . In doua comunicate separate, UE si NATO indeamna Federatia rusa sa-si recunoasca ”responsabilitatea…

- Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia de doborarea avionului MH17 dupa ce raportul JIT a aratat ca racheta folosita pentru doborarea aeronavei in 2014 este a aparținut armatei ruse, scrie BBC News. Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia ca ar fi responsabila pentru doborarea…

- Australia si Olanda au acuzat oficial Rusia de doborarea zborului comercial MH17 deasupra Ucrainei in 2014, scrie BBC. Toti cei 298 de pasageri ai aeronavei care se indrepta spre Kuala Lumpur de la Amsterdam au decedat, titreaza News.ro. Joi, o echipa de investigatie internationala a stabilit ca rachetele…

- Analiza detaliata a inregistrarilor video a stabilit ca racheta a provenit de la o baza militara din Rusia. Wilbert Paulissen, sef al politiei olandeze, a spus ca racheta de tip „bulk" apartinea brigadei antiaeriene 53, care isi are baza in Kursk. „Toate vehiculele dintr-un convoi ce…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, a anuntat presa ucraineana, care citeaza politia, transmite luni BBC.Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile ruse,…