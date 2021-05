Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profunda ingrijorare cu privire la ''demersul inadmisibil'' al autoritatilor belaruse care au fortat aterizarea la Minsk a unui avion de pasageri, care zbura pe ruta Atena - Vilnius, si il condamna cu fermitate. Potrivit unui comunicat…

- Un avion al companiei Ryanair, care circula pe ruta Atena - Vilnius, a fost deturnat de Belarus și forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk. Totul deoarece la bordul aeronavei se afla un jurnalist opozant regimului Lukasenko, pe care autoritațile au vrut sa il aresteze.

- Germania a inregistrat in 2020 un numar-record de infractiuni comise de catre extrema dreapta, care ramane ”cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii”, a anuntat marti ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceste infractiuni includ de la asasinate…

- Departamentul american al Comertului a introdus numele a sapte entitati chineze specializate in supercalculatoare pe lista cu firme sanctionate, considerate de Washington drept o amenintare la adresa securitati inationale americane, relateaza AFP. Aceste sanctiuni ”au scopul sa impiedice China…

- Rusia este principala provocare in materie de securitate pentru Marea Britanie, spune premierul Boris Johnson. El a adaugat ca Londra iși va extinde prezența in domeniile de inalta tehnologie ale spațiului și ciberspațiului, relateaza CNN, citat de Mediafax.

- Rusia concentreaza forte armate in apropiere de frontierele de sud, est si nord ale Ucrainei, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii acestei țari, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homcea. El acuza Moscova de continuarea unei "politici agresive"…

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca adresa de IP a autorului mesajului de amenințare transmis „din partea AUR” actriței Maia Morgenstern nu este cea reala, informeaza Digi 24 . Oamenii legii au verificat daca adresa de email folosita de autorul amenințarii este asociata cu conturi de pe rețelele de…

- In vreme ce țarile NATO strang din ce in ce mai mult randurile in fața amenințarilor – inclusiv hibride – din partea Moscovei, la Budapesta limbajul este din ce in ce mai nuanțat. Relațiile dintre UE și Rusia trebuie examinate „strategic”, ceea ce „nu poate fi redus la sancțiuni sau la afacerea Navalnii”,…