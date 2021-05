Avion deturnat: Organizaţia Reporteri fără Frontiere depune plângere împotriva lui Lukaşenko în Lituania Organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF) a anuntat marti ca a depus plangere in Lituania impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko pentru "o actiune de deturnare in scopuri teroriste", in urma devierii unui avion de linie european si arestarea unui jurnalist de opozitie care se afla la bord.



ONG-ul a depus plangere intr-o scrisoare catre biroul procurorului general de la Vilnius, AFP obtinand o copie a documentului.



Aceasta asociatie de aparare a libertatii presei, cu sediul in Franta si prezenta in 15 tari, cere prin initiativa sa deschiderea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

