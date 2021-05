Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat ca a actionat "legal" atunci cand a ordonat deturnarea unui avion civil catre Minsk dupa o alerta cu bomba, respingand acuzatiile ca a urmarit prin aceasta deturnare arestarea unui opozant, jurnalistul Roman Protasevici, informeaza AFP si Reuters. "Am…

- Belarusul a anuntat marti viitoarea închidere a ambasadei sale în Canada, în ziua în care premierul canadian, Justin Trudeau, a indicat ca studiaza înasprirea sanctiunilor împotriva regimului acuzat de deturnarea unui avion european pentru a aresta un opozant aflat…

- Presedintele kargaz a semnat o lege care permite guvernului sa preia controlul, in prima faza pentru numai trei luni, asupra unei mine de aur exploatata de o companie canadiana. Conform estimarilor, mina Kumtor contribuie cu aproape 10% la economia tarii. Conducerea companiei canadiene Centerra Gold…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Statele Unite sa renunte la restrictiile privind exportul de vaccinuri anti-Covid si de ingrediente pentru acestea, informeaza BBC. Remarcile lui Macron vin dupa aparitia unei dispute intre statele europene si SUA privind cel mai eficient mod de a…

- Uniunea Europeana (UE), la fel ca Uniunea Africana (UA), urmeaza sa primeasca pana la 400 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 Johnson & Johnson, care a declarat pentru AFP ca livrarile in Europa urmeaza sa inceapa la 19 aprilie, potrivit News.ro. Acest vaccin este al patrulea…

- Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al guvernului chinez de a opri bandurile straine sa mai murdareasca reputatia Chinei, in timp ce utilizatorii de internet au gasit declaratii facute in trecut referitoare la Xinjiang. Presa de stat chineza a criticat miercuri H&M, in legatura…

- Compania americana Moderna a inceput studiile vaccinului Covid-19 pe mii de copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 11 ani. Conform unui comunicat al companiei, citat de Le Figaro, studiul clinic implica un total planificat de 6.750 de copii din Statele Unite si Canada. Vaccinul Moderna este autorizat…