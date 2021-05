Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk, transmite luni Reuters. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus…

- Cei care sunt vinovați de deturnarea avionului Ryanair la Minsk și reținerea jurnalistului de opoziție Roman Protasevici trebuie sa fie sancționați, a declarat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declarația vine cu câteva ore înaintea reuniunii extraordinare…

- Un avion comercial aparținand companiei RyanAir plin cu pasageri a fost deturnat la ordinul presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Aeronava zbura pe ruta Grecia – Lituania, dar a fost redirectionata catre Minsk din cauza unei presupuse „alerte cu bomba”. In realitate, autoritatile au primit comanda…

- Zborul Ryanair 4978 îsi începuse deja coborârea spre capitala lituaniana când pilotul a anuntat, fara alte explicatii, ca avionul se va îndrepta brusc spre Minsk, capitala statului vecin, Belarus, transmite Reuters. Un pasager aflat la bordul Boeingului 737 s-a ridicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cere o investigație internaționala independenta in cazul avionului deturnat in Belarus. De asemenea, MAE precizeaza ca in avion nu s-au aflat cetațeni romani. „MAE iși exprima profunda ingrijorare cu privire la demersul inadmisibil al autoritaților belaruse…