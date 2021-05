Avion deturnat la Minsk: Kievul suspendă zborurile spre Belarus şi survolul acestei ţări Presedintia ucraineana a ordonat luni oprirea legaturilor aeriene directe cu Belarus si survolul teritoriului acestei tari din sau catre Ucraina, la o zi dupa interceptarea de catre Belarus a unui avion de linie, relateaza AFP. Presedintele Volodimir Zelenski "a cerut guvernului" sa aplice "decizia sa privind sistarea legaturilor aeriene directe intre Ucraina si Belarus si inchiderea spatiului aerian al Belarus pentru zborurile din Ucraina sau cu tara noastra ca destinatie", potrivit unui comunicat al presedintiei. Nicio data a intrarii in vigoare a acestei decizii nu a fost anuntata pentru moment,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

