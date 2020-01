"Nu ne vom opri atata timp cat nu se va face dreptate" pentru familiile victimelor prabusirii avionului de linie din Iran, a promis duminica prim-ministrul canadian Justin Trudeau in cadrul unei ceremonii de omagiere de la Edmonton, relateaza AFP.



"Trebuie sa va simtiti insuportabil de singuri, dar nu sunteti", a spus, foarte emotionat, seful guvernului canadian.



"Toata tara este alaturi de voi, in aceasta seara, maine si in anii care vor veni", a declarat el in fata celor circa 1.700 de persoane adunate la universitatea din Edmonton, oras in care traiau 13 dintre cele…