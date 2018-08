Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press, transmite News.ro . Pilotul avionului bimotor de…

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava. Avionul s-a prabusit intr-o zona greu accesibila de pe muntele Rengg. Politia nu a transmis mai multe detalii, precum…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropiere de Sao Paulo, in Brazilia. Pilotul a murit, dar celelalte șase persoane aflate la bord au supraviețuit, au anunțat autoritațile braziliene. Avionul cu doua motoare Beechcraft King Air s-a prabușit la aterizarea pe aerodromul…

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- Cel putin 47 de oameni au murit, iar 11 au fost raniti, dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Vehiculul era supraaglomerat. Deocamdata, nu se cunosc cauzele accidentului. Autobuzul era supraincarcat, avand peste 50 de pasageri la bord – majoritatea…

- In momentul producerii accidentului, in avion se aflau patru persoane: Pilotul si trei pasageri, iar a cincea persoana a fost ucisa la sol, dupa ce avionul s-a prabusit peste ea. Tragedia s-a produs in apropiere de Sarvoday Nagar, dupa ce decolase de pe aerodromul Juhu din Mumbai. Potrivit…

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni a reusit sa scape cu viata dupa prabusirea aeronavei, datorita interventiei eroice a oamenilor care erau in acea zona. Acestia au deblocat usa cabinei si l-au ajutat...

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. Avionul s-a prabusit la doar cateva minute dupa decolarea de pe Aeroportul international Jose Marti din Havana. Conform unor surse…