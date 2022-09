Avion de mici dimensiuni, prăbușit în Gălănești, Suceava! Două persoane au murit Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. Potrivit primelor informații, in urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane O persoana a sesizat polițiștii din cadrul Secției Rurale Galanești despre faptul ca o aeronava de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, s-a prabușit pe un camp din zona localitații Galanești. Polițiștii ajunși la locul accidentului au gasit 2 persoane, de sex barbatesc, decedate. Articolul Avion de mici dimensiuni, prabușit in Galanești, Suceava! Doua persoane au murit apare prima… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

