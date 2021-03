Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul viitorului avion de lupta european, aflat in stadiul de schita, s-a incalcit in discutiile dificile dintre Franta, Germania si Spania si companiile acestora, lovindu-se de problema impartirii sarcinilor si responsabilitatilor, comenteaza vineri AFP. ''Nu cred ca este…

- Ampla reforma in sistemul public de salarizare FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (5 martie, ora 18:00) - "Ministrul muncii si protectiei sociale, Raluca Turcan, anunta o ampla reforma în sistemul public de salarizare în 2022. Ea…

- Vicepremierul Hunor a spus ca multe ministere se descurca greu cu actualele alocari de fonduri, dar ca sumele reprezinta un punct de plecare.„Bugetul a fost in dezbatere, iar dupa ultima ședința de guvern am mai adus amendamente la buget, cu sume in plus pentru cateva ministere. Daca ministrul Educației…

- Din februarie și pana in prezent, spitalele din Romania s-au confruntat cu un fenomen rar - lupta cu o pandemie globala. Iar lupta in prima linie i-a determinat pe medici, rezidenți, asistenți și infirmieri sa ajunga la epuizare. Insa, odata cu riscul...

- Țara africana invoca un studiu care susține ca vaccinul britanic ofera o „protectie limitata impotriva formelor moderate ale bolii cauzate de varianta sud-africana, la adultii tineri”, a scris Agepres. Africa de Sud a anuntat ca suspenda temporar programul de vaccinare impotriva COVID-19, care urma…

- In pofida faptului ca acest dispozitiv cu privire la ajutoare de stat - denumit ”State Aid Temporary Framework” (SATF) - urma sa expire in vara, unele state membre au cerut sa fie prelungit. ”Cum epidemia noului coronavirus dureaza mai mult timp decat speram toti, trebuie sa continuam sa ne asiguram…

- Programul de „recuperare a materiei pierdute in perioada cursurilor online” Ministru educației Sorin Cîmpeanu. Foto: Arhiva/ gov.ro. Programul de recuperare a materiei pierdute în perioada cursurilor online se adreseaza cu precadere celor 65.000 de elevi identificați deja de școli…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orașul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorși din Arabia Saudita. Au fost ucise cel puțin cinci persoane și alte zeci au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…