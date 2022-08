Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor declara variola maimuței urgența sanitara pentru a intari raspunsul oficialilor la epidemia de variola maimuței care a infectat deja peste 6.600 de americani, conform surselor citate de Associated Press . In urma anunțului, federalii vor putea sa finanțeze resursele necesare…

- Statul american New York a declarat stare de urgența din cauza variolei maimuței. Decizia guvernatoarei Kathy Hochul vine in condițiile in care statul are, acum, peste 25% dintre cazurile inregistrate de infectare cu variola maimuței din Statele Unite. Prin starea de urgența in caz de dezastru, administrația…

- Comisia Europeana considera ca reducerea este necesara pentru a preveni o criza majora la iarna. Mai multe țari, printre care Italia, Ungaria, Polonia, Portugalia și Spania și-au exprimat insa ingrijorarea cu privire la obligativitatea obiectivului, scrie Bloomberg.Statele UE dezbat marți masurile propuse…

- Peste 30 de locuri de medici au fost scoase la concurs de catre Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, in contextul unei acute crize de specialisti, insa prea putini candidati s-au inscris la concurs.

- Multe persoane se afla in situația de a nu avea un loc de munca , sau pur și simplu efectueaza munca fara a avea parte de un contract de munca. In acest caz, daca se dorește un credit fara venit lunar md , multe instituții financiare refuza servirea a astfel de clienți deoarece aceștia reprezinta un…

Avionul privat al starului brazilian Neymar a aterizat de urgenta marti, dupa ce a parasit insulele Barbardos, informeaza cotidianul britanic The Sun, potrivit Agerpres.