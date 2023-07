Avion căzut la incendii Un avion bombardier de apa Canadair, cu cel putin doua persoane la bord, s-a prabusit in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie pe insula Evia, din Grecia. Republica Elena este afectata de incendii si temperaturi caniculare de peste zece zile. Televiziunea naționala din Grecia a difuzat imagini care au surprins avionul deasupra orașului […] The post Avion cazut la incendii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

