Avion, aterizare forţată în Galaţi. Intervenţie de urgenţă Un avion utilitar de mici dimensiuni a aterizat fortat miercuri pe un camp din zona localitatii galatene Baleni. Cele doua persoane aflate la bord s-au salvat si au rani usoare, conform primelor informatii. La bordul aeronavei se aflau doua persoane, care au ieșit singure din interior, anunța IGSU. Din informațiile furnizate in apelul la numarul 112, acestea nu prezinta rani grave. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o ambulanța SMURD și un echipaj medical SAJ. De asemenea, a fost alertat și elicopterul SMURD de la Galați. De asemenea, a fost alertat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

