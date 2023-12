Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru o companie romaneasca de transport aerian. Un avion al Legend Airlines, care efectueaza zboruri charter si care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de „trafic de persoane”,…

- Andreea Esca este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din Romania. Acum are o cariera de succes și are o familie fericita. Cu toate acestea, cați dintre dumneavoastra știți ce religie are Andreea Esca? Cum s-a cunoscut Andreea Esca cu soțul ei Andreea Esca este o persoana privata atunci cand…

- Rona Hartner a murit, joi, dupa o suferința cumplita. Lupta ei cu boala nemiloasa – cancerul a durat mai multe luni, dupa ce s-a imbolnavit pentru a doua oara in ultimii patru ani. Dupa ce anuțase, in octombrie, ca a invins cancerul, actrița marturisea ca are din nou probleme de sanatate, la inceputul…

- Celebritațile din lumea muzicii din Romania, Connect-R și Misha, au facut o pauza binemeritata din programul lor aglomerat pentru a-și petrece timp de calitate intr-o destinație romantica: Paris, Franța. Cu toate celebritațile lor, cei doi au decis sa-și aduca și micuța fiica in aventura lor pariziana.

- Magnatul rus Aleksei Kuzmicev a fost retinut pentru interogatoriu in Franta in legatura cu presupuse fapte de evaziune fiscala si spalare de bani si pentru incalcarea sanctiunilor internationale, a anuntat marti Parchetul financiar francez, relateaza Reuters.Luni au avut loc perchezitii la domiciliul…

- Este o premiera care celebreaza cei 65 de ani de cand suntem membri ai acestei organizatii care apara patrimoniul cultural al omenirii. Autorul lucrarii este Mircea Cantor. Va invitam sa vedeți, in exclusivitate, tapiseria artistului roman recunoscut internațional.