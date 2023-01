Avioanele spion ale NATO au aterizat la Otopeni. Vor supraveghea Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Aeronavele-spion AWACS ale NATO ajung astazi, in Romania si vor executa zboruri de recunoastere si supraveghere pe teritoriul Aliantei. Aeronave AWACS din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control ajung, marti, in Romania, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Avioanele vor…

- Aeronavele NATO de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System), relocate in tara noastra din Germania, vor ateriza, marti, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, informeaza Ministerul Apararii Nationale.Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen, Germania, iar transportarea…

- NATO muta in Romania cateva dintre avioanele radar AWACS, staționate in prezent in Germania, pentru a urmari mai de aproape razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a scris vineri seara pe Facebook ca avioanele de supraveghere AWACS care vor ajunge saptamana viitoare in țara noastra vor sprijini sistemul NATO de alerta rapida și vor contribui ”categoric la apararea teritoriului NATO și, implicit, al Romaniei”.…

- Aeronave AWACS cu baza permanenta la Geilenkirchen, Germania, vor ateriza marți, 17 ianuarie, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in contextul aplicarii masurilor de intarire a posturii defensive a Alianței in regiunea Marii Negre, informeaza Ministerul Apararii Naționale. „Ca raspuns la agresiunea…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat vineri ca marti, 17 ianuarie, vor sosi in Romania avioanele AWACS, in contextul aplicarii masurilor de intarire a posturii defensive a NATO in regiunea Marii Negre.Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) sunt staționate in…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, a informat, vineri, Ministerul Apararii Nationale. Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen,…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen, Germania, iar transportarea lor in Romania are loc…