- Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System), staționate in prezent in Germania, urmeaza sa ajunga martea viitoare la Bucuresti pentru „a sprijini prezenta intarita a Aliantei in regiune si pentru a monitoriza activitatea militara rusa”, a transmis NATO vineri intr-un comunicat,…