- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat, miercuri, la intalnirea cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, sprijinul acordat de aceasta tara Romaniei pentru admiterea in Spatiul Schengen si cu vamile terestre. „Apreciem sprijinul pe care Italia il acorda Romaniei in admiterea in Spatiul…

- La sfirșitul saptaminii trecute, capitala Republicii Moldova a fost gazda unui eveniment plin de culoare - un seminar de trei zile de capoeira (arta marțiala tradiționala braziliana care combina nu doar lupta, ci și elemente acrobatice deosebite, acompaniate de muzica populara braziliana), la care au…

- Fostul șef al Statului Major al armatei Republicii Moldova, Igor Gorgan, este informator al serviciilor de informații militare rusești (GRU), se arata intr-o investigație The Insider. Publicația a obținut acces la corespondența de pe Telegram a lui Gorgan cu ofițerul recrutor din cadrul GRU, colonelul…

- Sucursala Romgaz din Chisinau a fost inregistrata joi la Agentia Servicii Publice a Republicii Moldova, in Registrul de Stat al persoanelor juridice, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES.Prin Hotararea nr.

- SUA aproba vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania, evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari. Achizitia va asigura inzestrarea aeronavelor multirol F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane, a spus Angel Tilvar, citat de news.ro. Cu acest tip de racheta sunt dotate…

- Moldovenii nu iși doresc deschiderea unei misiuni franceze permanente de aparare la Chișinau, mai mult decit atit aceștia cred ca aceasta ar putea duce la implicarea țarii Republicii Moldova intr-un conflict militar. Cel puțin asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat in rindul cititorilor…

- Astazi, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a fost inaugurata, dupa reparație capitala, Secția Anestezie și Terapie Intensiva (ATI). La eveniment au participat: președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministra Sanatații, Ala Nemerenco, viceprimarul municipiului Chișinau, Angela Cutasevici,…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, a primit astazi, titlul de cetațean de onoare al municipiului Alba- Iulia, Romania. „Va asigur ca niciodata, absolut niciodata, nu m-am gandit și nu mi-am imaginat ca voi fi onorat cu recompense pentru ceea ce, atat cat am putut și m-am priceput,…