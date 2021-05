Avioanele Rombac Super 1-11 folosite de Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, scoase la licitație Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu, un Rombac Super One-Eleven, va fi scos la licitație, azi, la pretul de pornire de 25.000 de euro. Potrivit Artmark, in august 1982 era prezentat public primul si singurul avion de pasageri construit in Romania – ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven, iar primul zbor oficial a fost executat in toamna aceluiasi an pe Aeroportul Baneasa. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai tarziu, in ianuarie 1983, pe ruta Bucuresti – Timisoara, iar prima cursa externa a fost efectuata in martie acelasi an pe ruta Bucuresti – Londra.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an in care pandemia i-a ținut departe de spațiile publice in care aveau ocazia sa prezinte activitatea UNICEF in Romania și sa atraga noi susținatori ai programelor derulate de organizație in beneficiul copiilor, Fundraiserii UNICEF au reluat activitatea de atragere de fonduri in București.…

- Rombac „Super One-Eleven”, fostul avion folosit de Nicolae Ceaușescu și avionul prezidențial “Negrești”, folosit pentru zborurile lui Ion Iliescu, au fost scoase la licitație. Prețul de pornire, in fiecare dintre cazuri, este de doar 25.000 de euro, cam cat o Dacia Duster full-option. Cele doua avioane…

- Avionul lui Ceaușescu va fi scos la licitație. Prețul de pornire al fostei aeronave prezidențiala ce a deservit delegațiile comuniste pana la moartea dictatorului, este de doar 25.000 euro. Avionul, care se afla in conservare, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda, a fost construit in 1982. Atunci…

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu, considerat o bijuterie a aeronauticii din Romania, este scos la licitație cu un pret de pornire de 25.000 de euro, informeaza casa de licitatie Artmark. Avionul Rombac „Super One-Eleven”, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o…

- Rombac „Super One-Eleven”, considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. In august 1982 era prezentat…

- Cluburile de health & fitness s-au redeschis pe 27 aprilie 2021, pe fondul relaxarii restricțiilor, ca urmare a scaderii ratei de infectare cu COVID-19. Cei peste 60.000 de membri World Class iși vor putea relua rutina, intr-un proces treptat de redeschidere a tuturor celor 41 de cluburi World Class…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București a transmis, luni, ca a fost reținuta, pentru 24 de ore, persoana care a trimis un mail cu mesaje antisemite și amenințari cu moartea la adresa actriței Maia Morgenstern. Procurorii din cadrul Parchetului au dispus urmarirea penala dupa ce, in…

- Patru bilete norocoase le-au adus posesorilor acestora cate un caștig de categoria a II-a la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de aproximativ 41.800 lei. Biletele caștigatoare au fost jucate in Suceava, Galați, Timișoara și in sectorul 6 din București. Numerele norocoase din ultima zi a lunii…