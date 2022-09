Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in retragere Mark Hertling, fostul comandant al Armatei Statelor Unite ale Americii in Europa, a comentat luni videoclipul unui soldat ucrainean de pe linia frontului care arata poziții distruse ale Rusiei in Herson, spunand ca forțele ruse din acesta regiune s-ar putea preda curand.

- Contraofensiva ucraineana din regiunea Herson aflata in sudul țarii a intrat in a cincea zi, forțele armate ale Kievului aruncand in lupta dronele Bayraktar TB2 și lansand noi atacuri asupra punctelor de aprovizionare ale rușilor. Informațiile aparute vineri in presa ucraineana și pe platformele social…

- Contraofensiva ucraineana declanșata pe 29 august 2022 in regiunea Herson are, in prezent „obiective limitate”, dar forțele Kievului au reușit sa obțina o „surpriza tactica” in fața armatei ruse, se arata in analiza de sambata despre situația de pe frontul din Ucraina, realizata de ministerul britanic…

- Armata rusa a afirmat luni ca a respins „tentative de ofensiva” ucrainene in regiunile Herson si Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, si ca a produs „pierderi grele” fortelor Kievului, informeaza AFP.

- Contraofensiva ucraineana din sudul tarii „prinde contur” in jurul orasului Herson, ocupat, se laudat in urma cu puțin timp ucrainenii. Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum dezvaluie un soldat din armata ucraineana. Mesaje pesimiste din interiorul armatei ucrainene Volodimir Demcenko, un regizor…

- Contraofensiva ucraineana in regiunea Herson este din ce in ce mai sustinuta. Un pod de pe Nipru, punte strategica pentru aprovizionarea rusilor a fost inchis dupa ce a fost lovit din nou de ucraineni.

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de a șasea luna. Daca situația pe frontul din Donbas pare sa se fi echilibrat, in opinia unor experți militari citați de France Presse și RFI, in favoarea ucranenilor, in ultimele zile se observa mișcari de trupe mult mai importante in sudul țarii, in special in…

- Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala se afla marti, in intervalul 11:00 – 21:00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica pana la ora 21:00. Codul galben anuntat de meteorologi este valabil de la ora 11 pana la ora 21, fiind asteptate intensificari…