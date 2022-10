Avioanele militare cad unul după altul, în Rusia! Tragedie în Siberia: doi piloţi au murit! (VIDEO) Un avion militar rusesc s-a prabușit duminica intr-o cladire rezidențiala din orașul siberian Irkuțk, a declarat guvernatorul regiunii. Aparatul de zbor s-a prabușit peste o casa cu doua etaje din oraș. Guvernatorul a precizat ca se afla la fața locului și ca nu are informații despre victime. Nimeni de la sol n-ar fi fost ranit […] The post Avioanele militare cad unul dupa altul, in Rusia! Tragedie in Siberia: doi piloti au murit! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

