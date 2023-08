Avioanele F-16 nu sunt gloanțe de argint pentru Ucraina Contraofensiva ucraineana lansata in iunie s-a lovit de un zid rusesc. Kievul cere Occidentului tot mai multe arme scumpe, iar piloții ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioanele americane F-16. Dar este puțin probabil sa schimbe cursul razboiului. In pofida unor caștiguri mici, forțele ucrainene nu au inregistrat inca un progres important pe linia […] The post Avioanele F-16 nu sunt gloanțe de argint pentru Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

