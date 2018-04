Calificand conditiile razboiului electronic dus in Siria ca fiind ''cele mai agresive'' de pe pamant, generalul de armata Tony Thomas a declarat intr-o conferinta privind utilizarea mijloacelor de lupta electronica desfasurata la Tampa (baza militara in Florida) ca acesti adversari ''ne testeaza in fiecare zi, ne blocheaza comunicatiile, dezactiveaza (aparatele) AC-130s''.



Declaratiile generalului Tony Thomas, citate in premiera de site-ul The Drive, intervin in contextul unor informatii potrivit carora fortele ruse ar bruia drone de supraveghere americane in Siria, informeaza Agerpres.