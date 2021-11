In deșerturile din Australia și SUA, inginerii curața praful de pe avioane, testeaza motoarele și elimina șerpii și insectele care și-au facut cuib in aeronave, relateaza The Guardian. In praful roșu al deșertului australian, peste 100 de avioane stralucitoare sint aliniate intr-o o parcare pe termen lung pentru aviație. Alte sute formeaza modele geometrice in deșertul Mojave din California, un