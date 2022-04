Stiri pe aceeasi tema

- Radarele NATO au identificat mai multe avioane care nu aveau elemente de identificare atat deasupra Marii Negre, cat și Marii Baltice incepand cu 26 aprilie.Mai multe avioane NATO din Romania, Marea Britanie și alte state au fost ridicate de la sol pentru interceptarea avioanelor rusești.

- NATO a trimis avioane de lupta de mai multe ori in aceasta saptamana pentru a intercepta avioane rusești in apropierea spațiului aerian al alianței. Interceptarile au avut loc in Marea Baltica și in Marea Neagra, anunța CNN. Avioanele de vanatoare NATO staționate atat in regiunea Marii Baltice, cat…

- Patru avioane de lupta rusești au fost interceptate, in ultimele zile, deasupra Marii Negre de poliția aeriana NATO, care supravegheaza și spațiului aerian al Romaniei. Centrul de operațiuni aeriene combinate de la Torrejon din Spania este locul de unde se vad toate intrarile neautorizate ale unui avion…

- Explozii puternice in portul Odesa, din sudul Ucrainei, pe coasta Marii Negre au fost auzite duminica dimineața. Alarmele aeriene au sunat in trei randuri la Odesa. Mai multe rachete au lovit duminica dimineata o rafinarie in orasul ucrainean Odesa, dar nu se stie daca atacul s-a soldat cu victime,…

- Vicepresedinta americana, Kamala Harris, urmeaza sa discute despre spinoasa problema a livrarii Ucrainei a unor avioane poloneze de tip MiG-29 de catre Polonia, in cadrul unei vizite in aceasta tara, saptamana aceasta, potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei, relateaza CNN. Vizita…

- Noi imagini apar zi de zi pe rețelele de soaiclizare, cu ucrainenii care ies in strada in momentul in care tancurile rusești trec prin localitațile lor. Oamenii striga, protesteaza și se așeaza, cu mainile goale, in fața blindatelor. The post Ucrainenii, cu mainile goale in fața tancurilor rusești appeared…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca Statele Unite se vor alatura aliatilor lor si vor interzice zborurilor rusesti sa foloseasca spatiul aerian american, dupa cum noteaza CNN. „In aceasta seara anunț ca ne vom alatura aliaților noștri pentru a inchide spațiul aerian american tuturor zborurilor…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden a anuntat, joi, noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”. Printre sanctiuni, se numara blocarea altor patru mari banci rusesti si adaugarea de nume pe lista persoanelor pentru care sunt impuse sanctiuni . ”Vom limita…