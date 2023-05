Tranzitia reusita a Romaniei de la avioane MiG-21 la F-16 ar putea fi argumentul din spatele uneia dintre cele mai importante decizii in razboiul din Ucraina. Joe Biden si-a dat acordul ca aliatii sa ofere Kievului avioanele de lupta F-16. Instruirea pilotilor lui Zelenski va incepe imediat, in Europa. In Ucraina, seful mercenarilor Wagner a anuntat ca a cucerit tot orasul Bahmut, pe care il va preda armatei ruse pe 25 mai.