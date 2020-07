"Avioane neidentificate" au atacat o bază militară din Libia unde Turcia s-ar fi pregătit să se instaleze Mai multe avioane de vânatoare neidentificate au atacat în cursul noptii trecut baza aeriana Al-Watiya care fuseze capturata recent de forțele afiliate guvernului recunoscut internațional de la Tripoli. Surse militare spun ca în acea baza urmau sa se instaleze forțele turcești care susțin guvernul Libian de Acord Național, recunoscut de ONU.



Avioanele militare au lovit peste noapte baza aeriana Al-Watiya din vestul Libiei, potrivit unei surse militare și a unui rezident din apropiere. Baza atacata este cea despre care se presupune ca Turcia încearca sa o foloseasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

