Avioane NATO survolează România. Zona pe care o supraveghează cu cea mai mare atenție Romania reprezinta granița de est a NATO, iar in contextul razboiului din Ucraina, a devenit o zona atent supravegheata de catre forțele aliate. Amenințarea rușilor nu ne vizeaza direct, insa posibilitatea extinerii conflictului exista spun unele voci, de aceea, liderii Alianței Nord-Atlantice au hotarat sa intareasca prezența militarilor in țara noastra. Avioane NATO survoleaza Romania. […] The post Avioane NATO survoleaza Romania. Zona pe care o supravegheaza cu cea mai mare atenție appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

