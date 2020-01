Avioane militare israeliene au atacat poziţii din Fâşia Gaza, ca ripostă la focuri de armă Armata israeliana a atacat, joi, pozitii militare situate în Fâsia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, ca riposta la focuri de arma trase din teritoriul palestinian, informeaza citând site-ul Ynetnews.com.



Raidurile aeriene au fost efectuate ca reactie la un atac care a vizat un post militar de monitorizare din partea israeliana a frontierei.



Armata israeliana a confirmat raidurile aeriene, afirmând ca sunt o riposta la acte de agresiune comise recent de grupuri din Fâsia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana si-a consolidat prezenta in Cisiordania si in apropierea Fasiei Gaza dupa anuntarea proiectului american in Orientul Mijlociu, primit foarte favorabil de israelieni, dar cu foarte mare ostilitate in teritoriile palestiniene, relateaza AFP, scrie News.ro.La putin timp dupa…

- Armata siriana a anuntat marti ca avioane israeliene au atacat baza aeriana T4 din provincia Homs si ca sistemele de aparare au doborat mai multe rachete, in atacurile care au provocat doar pagube materiale, transmite Reuters.

- Armata siriana a anuntat marti ca avioane israeliene au atacat baza aeriana T4 din provincia Homs si ca sistemele de aparare au doborat mai multe rachete, in atacurile care au provocat doar pagube materiale, transmite Reuters.

- Aviatia israeliana a efectuat joi lovituri împotriva unor instalatii ale Hamas pentru a doua oara în 24 de ore dupa un nou tir din Fâsia Gaza controlata de miscarea islamista, a anuntat armata, scrie AFP. Un proiectil a fost tras dinspre Fâsia Gaza în directia…

- Avioane israeliene au efectuat mai multe lovituri asupra Fasiei Gaza duminica in zori, la cateva ore dupa ce au fost trase trei rachete din enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, potrivit autoritatilor palestiniene, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Bombardamentele israeliene…

- Doua rachete au fost lansate marti seara din Fasia Gaza spre sudul Israelului, iar replica a fost imediata. "Avioane de vanatoare au lovit obiective teroriste ale Hamas in Fasia Gaza”, a precizat armata israeliana intr-un comunicat. Printre tintele atacului cu rachete s-au numarat un loc de…

- Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene."Sase membri ai familiei…

- Guvernul Israelului a avertizat miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, sa evite implicarea in confruntarile militare dintre organizatia Jihadul Islamic si armata israeliana, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Guvernul Benjamin Netanyahu a transmis…