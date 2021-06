Stiri pe aceeasi tema

- China a reactionat miercuri la protestele Malaeziei privind incursiunea a 16 avioane militare chineze in largul acestei tari din Asia de Sud-Est, intr-o zona maritima disputata, explicand ca a fost vorba de un simplu "antrenament de rutina", potrivit France Presse.

- China a reactionat miercuri la protestele Malaeziei privind incursiunea a 16 avioane militare chineze in largul acestei tari din Asia de Sud-Est, explicand ca a fost vorba de un simplu "antrenament de rutina", potrivit France Presse. Malaezia a trimis luni avioane de vanatoare pentru a intercepta…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, a cerut Chinei sa-i judece pe criminalii cibernetici aflați in interiorul granițelor sale. Beijingul și Moscova folosesc atacuri cibernetice pentru a „sabota, fura și jefui” Occidentul dar și pentru a „controla și cenzura” proprii cetațeni, a declarat Raab.…

- Intrebat fiind daca lucrurile merg catre o confruntare militara, politicianul a raspuns ca o asemenea evolutie a lucrurilor ar fi complet contrara intereselor celor doua state.Antony Blinken: „Am fost martori in ultimii ani ca atitudinea Chinei a fost mai asupritoare pe plan național si mai agresiva…

- Zeci de avioane militare chineze au patruns, in ultimele 24 de ore, in zona de securitate aeriana din jurul Taiwanului, anunta Administratia separatista de la Taipei, in contextul amplificarii tensiunilor cu Beijingul. Conform Ministerului taiwanez al Apararii, China a trimis 25 de avioane…

- Biden, care a gazduit prima intalnire la nivel de lideri a unui grup care are un rol major in eforturile sale de a contracara puterea economica si militara din ce in ce mai mare a Chinei, a declarat ca o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa este ”esentiala” pentru toate cele patru tari. ”Statele…

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP.

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP. ‘De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie, ca o rutina? Asta…