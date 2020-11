Avioane F-22 pentru Israel. Solicitarea ar fi fost aprobata de administratia Donald Trump

Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat oficialilor israelieni, in timpul unei vizite oficiale efectuate in Israel saptamana aceasta, ca administratia Donald Trump a aprobat vanzarea de avioane stealth F-22 catre statul evreu, potrivit unui raport publicat vineri.



Presedintele SUA, Donald Trump, a acceptat solicitarea pentru vanzarea de avioane F-22 Raptor catre Israel, in contextul in care oficialii israelieni din ministerul apararii, in frunte cu guvernul premierului Benjamin Netanyahu, doresc mentinerea superioritatii militare in Orientul Mijlociu, precizeaza surse…