Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele patru avioane de vanatoare Eurofighter, pe care Spania le-a dislocat saptamana in Bulgaria, in cadrul unei misiuni de politie aeriana a NATO, au fost ridicate de la sol pentru a intercepta deasupra Marii Negre doua avioane neidentificate ce zburau in directia frontierei bulgare, relateaza…

- Doua din cele patru avioane de vanatoare Eurofighter pe care Spania le-a dislocat saptamana trecuta in Bulgaria in cadrul unei misiuni de politie aeriana a NATO au fost ridicate de la sol joi pentru a intercepta deasupra Marii Negre doua avioane neidentificate ce zburau in directia frontierei bulgare,…

- Comandamentul european al aviatiei militare a SUA, cu sediul in Germania, a anuntat vineri, 11 februarie, ca o escadrila de avioane de vanatoare F 16 va fi mutata din aceasta tara in Romania, transmite AFP.Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care urmau sa aterizeze la baza aeriana…

- „Va mulțumesc pentru contribuția semnificativa la alianța. Romania nu este singura, avioane de lupta din Germania și Italia se afla aici pentru a proteja aliații. Azi vor mai sosi și in Bulgaria avioane din Spania. 1.000 de trupe americane sunt trimise la aceasta baza, iar numarul total de trupe americane…

- Spania va trimite patru avioane militare si 130 de militari in Bulgaria, in aceasta saptamana, pentru misiuni de politie aeriana, pe fondul cresterii tensiunilor cauzate de concentrarea de forte ruse in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul Apararii bulgar, potrivit Reuters.…

- Spania va trimite 4 avioane militare si 130 de militari in Bulgaria, in aceasta saptamana, pentru misiuni de politie aeriana, pe fondul cresterii tensiunilor cauzate de concentrarea de forte ruse in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat Ministerul Apararii bulgar, potrivit

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat citat de AFP si TASS.

- Trei avioane de vanatoare rusești au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS.