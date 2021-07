Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu prezinta miercuri, incepand cu ora 16.00, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat Guvernul. Vor mai participa vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea. Comisia Europeana a anuntat luni ca…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Romania a depus oficial PNRR, iar pana in prezent 22 de state au transmis documentul. PE 30 mai, seful Executivului Florin Citu a precizat ca documentul oficial referitor la PNRR va fi evaluat de catre CE pentru a fi trasata forma finala. Comisia va evalua planul…

- Participanții la summitul NATO organizat luni la București au condamnat actele de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul Aliantei și au anunțat ca acorda o mare atenție amenințarilor venite din est. De asemenea, șefii de stat au vorbit despre China și terorismul mondial. La summitul NATO desfașurat…

- Anunț de ultima ora de la Casa Alba. Președintele SUA, Joe Biden, vine azi la București, la summitul B9. La reuniune mai vin reprezentanții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei. Evenimentul este organizat la inițiativa președintelui Iohannis și se va desfașura…

- Conflictul de la Donbass și revenirea Crimeii in componența Rusiei au devenit „un razboi in Europa”, a declarat Vladimir Zelenski in cadrul unui summit cu liderii Poloniei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Discursul a fost difuzat pe pagina de Facebook a biroului Președintelui Ucrainei. „Vreau sa va…

- Rusia expulzeaza diplomați din UE acreditați la Moscova. Ministerul de externe i-a convocat pe ambasadorii Slovaciei, Letoniei și Lituaniei, precum și pe insarcinatul cu afaceri ad interim al Estoniei, pentru a le tranmite decizia.

- Regiunea București-Ilfov genereaza un PIB mai mare decat al unor țari, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, pe 2019, citat de Buletin De București . Capitala Romaniei este, astfel, una dintre cele mai productive regiuni din UE, cu un PIB per cap de locuitor de 49.700 de euro. Concluzia raportului…