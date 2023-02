Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate la licitație șapte aeronave de pasageri care au aparținut companiei Tender SA, controlata de omul de afaceri timișorean Ovidiu Tender. Aeronavele de pasageri McDonnel Douglas au fost achiziționate de Tender in urma cu mai bine de 15 ani.

- ANAF scoate la vanzare șapte aeronave care au aparținut companiei Tender SA, controlata de omul de afaceri Ovidiu Tender.Licitația va avea loc pe 23 februarie, la ora 14.00, in București, strada Lucrețiu Patrașcanu nr 10, sector 3, cam 202. Familia de avioane McDonnel Douglas 80 (MD-80) a fost lansata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca prioritatea social-democratilor in aceasta perioada o reprezinta elaborarea unui plan de masuri care sa stopeze cresterea preturilor si a inflatiei si sa protejeze firmele romanesti, subliniind ca romanii au nevoie de un plan social si economic „articulat”…

- Din cauza prețurilor uriașe la intreținere, oamenii nu mai fac fața. Unii dintre ei au din ce in ce mai multe restanțe iar alții au ajuns sa se imprumute la banca pentru a le putea achita. "Blocul 2 are in componenta 320 de apartamente, aproape 1000 de oameni. Noi pana acum am avut restante, dar in…

- Bunuri ale Elenei Udrea și ale fostului ei soț, omul de afaceri Dorin Cocoș, sunt scoase la licitație de ANAF in perioada 31 ianuarie - 2 februarie, in cadrul unor proceduri de executare silita.

- Mai multe hoteluri de 2, 3 și 4* in stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud sunt scoase la vanzare de THR Marea Neagra, companie in care Transilvania Investments deține pachetul majoritar de acțiuni.

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. Oamenii impovarați le cer acum parlamentarilor sa gaseasca o solutie.Romanii cer inghetarea acestor rate si reducerea poverii dobanzilor. Asa ca ar putea constitui in scurta vreme un grup de lucru la nivel parlamentar pentru ca nici macar trecerea la IRCC…

- Luni, de la ora 16.00, pe ordinea de zi a plenului Camerei deputatilor se afla dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar AUR cu tema „Peste trei milioane de familii depind de lemnele de foc pentru incalzire. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, temperaturile scad. Romanii din mediul rural…